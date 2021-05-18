Киев предложил исключить Донецк и Луганск из переговоров по Донбассу

Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу Наталья Михайлова заявила, что украинская делегация официально предложила исключить Донецк и Луганск из переговоров об урегулировании конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, на последнем заседании представители Киева «превзошли сами себя», выдвинув такую инициативу и саботируя обсуждение вопросов подготовки дорожной карты. «Медиаторы в лице ОБСЕ и Российской Федерации попытались вернуть Украину в конструктивное русло, однако стойкость наших оппонентов в выполнении установки блокировать переговорный процесс достойна особой "похвалы"», — сказала Михайлова.

Она подчеркнула, что подобный случай не является единичным, на прошедших заседаниях украинская делегация также искала повод, чтобы уйти от обсуждения реальных проблем. Большинство предложений ДНР и ЛНР Киев отказывается даже рассматривать.

Ранее спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что не видит перспектив для организации обмена пленными с ДНР и ЛНР. Он объяснил это позицией России, которая, по его мнению, связывает обмен с политическими уступками со стороны Киева и потому отказывается его проводить.