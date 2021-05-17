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Украина усомнилась в отводе российских войск от границы

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Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба усомнился в отводе российских войск от границы двух стран, заявив, что их численность по-прежнему вызывает опасения, сообщает «Интерфакс».

По словам дипломата, возвращение части российских подразделений в места постоянной дислокации нельзя считать отводом, так как в большинстве своем они остались на прежних позициях. Такое положение вещей он сравнил с правовыми реалиями в СССР. «В Советском Союзе были показательные суды, процессы без всякого правосудия. А то, что мы сегодня наблюдаем, — это отвод войск без отвода войск», — сказал Кулеба.

Он добавил, что республика тем не менее не надеется на прибытие иностранных войск для проведения операций в Донбассе, но рассчитывает на любую иную помощь союзников для усиления Вооруженных сил. «Это наша земля. Это наши люди. Мы будем бороться за них и защищать их», — подчеркнул министр.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Киев, а также самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили об учащении обстрелов, разведывательных действий и перемещений военной техники в районе линии разграничения. Позже Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в регионе. Москва сообщила, что проводит учения и перемещает войска в пределах своей территории «там, где считает нужным».

В конце апреля министр обороны России Сергей Шойгу решил завершить проверку войск Южного и Западного военных округов, приказав отвести их в пункты постоянной дислокации от украинских границ. В офисе президента Украины назвали этот факт личной заслугой Зеленского и указали на «беспрецедентную работу» Киева в этом направлении.

Позже, однако, украинские власти заявили, что угроза стране на восточных границах сохраняется. Отвод нескольких тысяч российских военнослужащих Киев счел «несущественным» и попросил союзников нарастить военную поддержку.

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