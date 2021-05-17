ДНР обвинила Украину в эскалации обстановки в Донбассе

Министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова обвинила Украину в эскалации обстановки на линии разграничения в Донбассе, сообщает РИА Новости.

По ее словам, несмотря на принятые меры по урегулированию конфликта, украинские военные продолжают обстреливать жилые кварталы Донецка и других населенных пунктов региона, в том числе из запрещенных минскими соглашениями танков и минометов. За последние сутки республика зафиксировала семь таких инцидентов.

«Заявления украинских властей о приверженности мирному урегулированию конфликта в Донбассе идут вразрез с их поведением в реальности», — сказала Никонорова. Она подчеркнула, что помимо этого Киев продолжает размещать свою бронетехнику и огневые точки вблизи муниципальных объектов, что подтверждают представители миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Ранее спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович заявил, что не видит перспектив для организации обмена пленными с ДНР и ЛНР. Он объяснил это позицией России, которая, по его мнению, связывает обмен с политическими уступками со стороны Киева и потому отказывается его проводить.