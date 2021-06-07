Лавров заявил о неприемлемости ревизии Минских соглашений Украиной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о неприемлемости попыток Украины провести ревизию Минских соглашений во время телефонного разговора со своими коллегами из Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. Об этом сообщается на сайте МИД России.

«Лавров акцентировал неприемлемость попыток Киева ревизовать "Комплекс мер", равно как и решения "нормандского саммита" в декабре 2019 года в Париже», — сообщили в ведомстве. Кроме того, российский министр указал на отсутствие реакции со стороны западных коллег на заявления украинской стороны, которые противоречат действующим договоренностям.

В ходе разговора министры обсудили перспективы урегулирования конфликта в Донбассе по итогам видеоконференции политических советников лидеров стран «нормандского формата», которая прошла 26 мая. «Была подчеркнута безальтернативность Минских соглашений и необходимость выполнения всеми сторонами своих обязательств», — говорится в сообщении.

4 июня разведка самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) зафиксировала стягивание украинской военной техники в населенные пункты Донбасса вблизи линии разграничения. Отмечалось, что это противоречит третьему пункту договора о перемирии, согласно которому должен быть обеспечен отвод войск, а также Минским соглашениям напрямую.