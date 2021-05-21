Украина предложила провести новый обмен пленными в Донбассе

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова предложила провести новый обмен пленными в Донбассе. Об этом она рассказала в эфире «Общественного радио».

По словам омбудсмена, Киев уже утвердил списки своих граждан, находящихся в заключении на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Всего он ожидает возвращения на родину 285 человек, среди которых 44 военнослужащих.

«Почти все они подтверждены. Можно двигаться по принципу, согласованному в Минске, имею в виду обмен "всех на всех", это означает всех установленных на всех установленных», — сказала она. При этом она подчеркнула, что из 90 человек, которых запросили ополченцы, Украина пока подтвердила статус только 15.

13 мая спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович заявил, что не видит перспектив для организации обмена пленными с ДНР и ЛНР. Он объяснил это позицией России, которая, по его мнению, связывает обмен с политическими уступками со стороны Киева и потому отказывается его проводить.

Последний крупный обмен удерживаемыми лицами в Донбассе произошел в декабре 2019 года: Киев получил 76 человек, Донецк и Луганск — 123. В сентябре того же года Россия и Украина обменялись заключенными по формуле «35 на 35». Тогда в Киев вернулись задержанные в Керченском проливе моряки и осужденный за терроризм режиссер Олег Сенцов. Москве передали журналиста Кирилла Вышинского и «ценного свидетеля» по делу о катастрофе малайзийского Boeing Владимира Цемаха.