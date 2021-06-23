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В ДНР отказались вводить мораторий на смертную казнь

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Елена Шишкина
Елена Шишкина
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Депутат Народного Совета самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Елена Шишкина заявила, что в ДНР отказались вводить мораторий на смертную казнь. Об этом сообщает Telegram-канал «Донбасс решает».

Она заявила о необходимости сохранения этой меры наказания и призвала ответственно относиться к вынесению приговора и проверке фактов, а также давать возможность обжаловать приговоры.

«Хорошо рассуждать нужна — не нужна (смертная казнь — прим. «Ленты.ру»), когда ты не видел ужасов, которые творят украинские вооруженные формирования. Пока существуют военное время и агрессия. Мое личное мнение как человека — да, смертная казнь нужна», — пояснила Шишкина.

В вопросе о введении моратория на смертную казнь мнение ДНР расходится с позицией Россией, где, согласно Конституции, сметная казнь не может применяться с 16 апреля 1997 года.

Ранее в подконтрольном ДНР городе Чистяково Донецкой области мужчина взорвал в квартире гранату, есть погибшие. Ему грозит смертная казнь.

В 2018 году Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни члена организации «Казачий Союз “Область Войска Донского”», который занимался жестокими грабежами в период с 2014 по 2015 год.

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