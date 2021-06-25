Украина стянула технику в жилые районы Донбасса

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние семь дней стянули еще несколько десятков единиц военной техники в жилые районы вблизи линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Ивана Филипоненко.

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По его словам, эти сведения подтвердили и наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Речь идет о 46 единицах техники и вооружения в 11 населенных пунктах на подконтрольной Украине территории. За неделю с этих позиций силовики как минимум трижды наносили удары по военнослужащим и мирным жителям ЛНР.

Ранее стало известно, что военнослужащие самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обстреляли позиции украинской армии, с которых 23 июня велась атака окрестностей Донецка и Горловки. Ополчение заверило, что нанесли удар исключительно по огневым точкам неприятеля из незапрещенного Минскими соглашениями оружия для защиты мирных жителей и инфраструктуры.

Украинские военные обстреляли Горловку и Донецк утром 23 июня. По жилым массивам и промышленным объектам были выпущены 24 мины калибром 120 миллиметров, также применялись гранатометы СПГ и стрелковое оружие. Огнем были повреждены жилой дом, газопровод низкого давления и здание когенерационной станции шахты имени Засядько.