ДНР обстреляла позиции украинской армии в ответ на огонь по Горловке

Военнослужащие Донецкой народной республики (ДНР) обстреляли позиции украинской армии, с которых 23 июня велась атака окрестностей Донецка и Горловки. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на замначальника Управления Народной милиции республики Эдуарда Басурина.

По его словам, обстрел огневых точек силовиков велся из незапрещенного Минскими соглашениями оружия для защиты мирных жителей. Военный отметил, что решение об ответных действиях было принято после того, как огнем Вооруженных сил Украины (ВСУ) были повреждены жилой дом, газопровод низкого давления и здание когенерационной станции шахты имени Засядько.

Украинские военные обстреляли Горловку и Донецк утром 23 июня. По жилым массивам и промышленным объектам были выпущены 24 мины калибром 120 миллиметров, также применялись гранатометы СПГ и стрелковое оружие. Огонь велся со стороны подконтрольных Киеву населенных пунктов Новоселовка, Майорск и Ленинское. Сведений о погибших и пострадавших в результате атаки не поступало.

Ранее стало известно, что 21 июня четверо военнослужащих ДНР погибли, еще пятеро — пострадали в результате обстрелов в районе Донецка. Часть из них в момент атаки находились в санитарном автомобиле, о маршруте движения которого украинских силовиков предупредили заранее.