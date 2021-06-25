Более половины жителей юго-востока Украины отказались считать страну независимой

Более половины жителей восточных и южных регионов Украины отказались считать свою страну независимой державой. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром Разумкова.

В ходе исследования украинцам был задан вопрос, считают ли они республику независимым, правовым и социальным государством, каким ее определяет Конституция. «Однозначно независимой» или «скорее независимой» республику сочли 55,7 процента опрошенных. «Скорее не согласились» или «однозначно не согласились» с этим 39,5 процента респондентов.

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При этом доля тех, кто выбрал первые два варианта оказалась наибольшей в западных — 79,7 процента и центральных областях страны — 57,9 процента. На юге такие ответы дали лишь 37,5 процента граждан, на востоке — 39 процентов. Противоположные — 58,3 и 55,6 процента соответственно.

Отмечается, что демократической Украину назвали 60 процентов всех респондентов, социальной — 41,3 процента. Положительные суждения о реализации конституционных принципов, как подчеркивают эксперты, наиболее часто встречались у молодых респондентов, доля отрицательных оценок возрастала по мере движения к старшему поколению.

Всего в опросе приняли участие 2018 украинцев старше 18 лет из всех регионов страны, за исключением неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе. Статистическая погрешность исследования, как уверяют социологи, не превышает 2,3 процента.

Ранее стало известно, что подавляющее большинство украинцев считают территориальный конфликт в Донбассе войной между Россией и Украиной. Исключительно гражданским противостоянием боевые действия между Киевом и самопровозглашенными республиками называют не более семи процентов жителей страны.