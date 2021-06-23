Украинцы разочаровались в полиции и СБУ

Недоверие украинцев к Национальной полиции и Службе безопасности Украины (СБУ) выросло на шесть процентов с июля 2020 года. Об этом свидетельствует опрос Фонда «Демократические инициативы» и Социологической службы Центра Разумкова.

Баланс доверия украинцев к этим ведомствам остается отрицательным и составляет минус 31 процент.

Украинцы разочарованы действиями и других силовых структур. Доверие к ним также остается в отрицательных значениях.

Тем не менее этот показатель улучшился у Министерства внутренних дел Украины (с минус 46 процентов до минут 43 процентов), Государственного бюро расследований (от минус 47 процентов до минус 43 процентов), прокуратуры (с минус 58 процентов до минус 52 процентов) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (с минус 60 процентов до минус 52 процентов).

Лучшую динамику показало Национальное антикоррупционное бюро Украины. Баланс доверия к нему вырос с минус 59 процентов до минус 49 процентов.

В апреле был опубликован рейтинг доверия к политикам на Украине. Его возглавил президент Владимир Зеленский, которому доверяли 46 процентов украинцев. Премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют всего 16 процентов респондентов, а председателю политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку — лишь 15 процентов.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться



