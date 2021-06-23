Евросоюз поборется с венгерским законом против ЛГБТ

Власти Евросоюза намерены бороться с новым законом Венгрии, который запрещает пропаганду ЛГБТ. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ее слова передает Politico.

Она назвала законопроект позорным и пообещала использовать все силы Комиссии, чтобы защитить права европейских граждан. «Я твердо верю в Европейский Союз, где вы можете любить кого хотите, и я верю в Европейский Союз, который поддерживает разнообразие», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии отметила, что законопроект дискриминирует людей по признаку их сексуальной ориентации и нарушает основные принципы европейского объединения. «Это человеческое достоинство, равенство и основные права человека. Мы не пойдем на компромисс в отношении этих принципов», — заключила она.

Ранее стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отменил поездку в Мюнхен после того, как власти города попросили УЕФА разрешения на оформление радужной подсветки на футбольном стадионе. Таким образом в Германии хотели выразить несогласие с позицией Будапешта по поводу ЛГБТ-пропаганды.

В середине июня венгерский парламент одобрил закон, согласно которому в школах и в образовательных программах для детей будет запрещена пропаганда ЛГБТ. Запрет гей-пропаганды коснется и организаций: Венгрия ограничит список тех, кому разрешено проводить уроки сексуального просвещения.