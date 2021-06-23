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Германия возмутилась из-за запрета подсветить футбольный стадион цветами ЛГБТ

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Хайко Маас
Хайко Маас
Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Глава МИД Германии Хайко Маас возмутился из-за запрета УЕФА подсветить Альянс-арену в Мюнхене цветами ЛГБТ-флага. Его заявление опубликовано в Twitter.

Спортивная ассоциация обосновала свой запрет тем, что не может санкционировать политическую акцию, напоминает РИА Новости.

«Действительно, футбольное поле — это не о политике. Это о людях, о справедливости, о терпимости. Вот почему УЕФА подает неправильный сигнал», — высказался немецкий дипломат. Он также отметил, что цвета ЛГБТ-сообщества все равно можно будет разглядеть как на футбольном стадионе, так и за его пределами.

Власти Мюнхена запросили у УЕФА разрешения подсветить стадион в радужные цвета перед матчем Германия — Венгрия. Таким образом в стране собирались подать «сигнал» венгерским властям: он связан с запретом на ЛГБТ-пропаганду для детей. Соответствующий закон парламент Венгрии одобрил в середине июня.

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