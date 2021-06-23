Мир
 
Последние новости
Российские военные раскрыли детали инцидента с британским эсминцем в Черном море
Совфед ужесточил наказание за вождение в пьяном виде
В Госдуме оценили учения США по нанесению массированных ударов по России
Россиян предупредили об опасности будильников для Android
Предсказана смерть СМС
ФСБ задержала уволенного вице-губернатора Белгородской области
Российский мэр возложил цветы к Вечному огню в лосинах и шлеме
Пушков обвинил британский эсминец в провокации
Аномальная жара в Петербурге побила пятый рекорд подряд
Британцев обвинили в излишней роскоши
Новости партнеров
Прослушать новость

Премьер Венгрии отменил поездку в Германию из-за скандала с ЛГБТ

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Globallookpress.com

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отменил поездку в Мюнхен из-за скандала с ЛГБТ-пропагандой. Об этом пишет Deutsche Welle.

Таким образом, Орбан не попадет на матч Германия — Венгрия, который должен состояться сегодня, 23 июня. Скандал начался после того, как власти Мюнхена попросили УЕФА разрешения на оформление радужной подсветки на стадионе: таким образом в ФРГ хотели выразить несогласие с позицией Будапешта по поводу ЛГБТ-пропаганды.

«В коммунистической Венгрии гомосексуалов преследовали. А сегодня государство не только гарантирует им равные права, но даже активно их защищает», — заявил венгерский премьер.

При этом политик добавил, что власти Мюнхена не могут принимать решения, которые касаются футбольных матчей, самостоятельно.

Власти германского города отреагировали на закон, одобренный венгерским парламентом в середине июня. Согласно ему, в школах и в образовательных программах для детей будет запрещена пропаганда ЛГБТ. При этом УЕФА запретил Мюнхену делать радужную подсветку. Спортивная ассоциация обосновала это тем, что не может санкционировать политическую акцию,

Предыстория: Германия возмутилась из-за запрета подсветить футбольный стадион цветами ЛГБТ
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Hungary's Viktor Orban will not attend Euro 2020 game in Munich: report
Германия возмутилась из-за запрета подсветить футбольный стадион цветами ЛГБТ
Над Госдепом поднимут радужный флаг в поддержку ЛГБТ-сообщества
В школах Венгрии запретили гей-пропаганду