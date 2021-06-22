Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что над Госдепом поднимут радужный флаг в поддержку ЛГБТ-сообщества, сообщает РИА Новости.

На выступлении в Вашингтоне Блинкен рассказал, что «прогрессивный» флаг будет развеваться в Госдепе с 26 по 28 июня. Он подчеркнул, что 26 июня в США отмечают годовщину легализации однополых браков, а 28 июня — годовщину беспорядков в гей-клубе в Нью-Йорке в 1969-м году. Это событие считают одним из первых примеров, когда представители ЛГБТ- движения выступили против давления со стороны общественности.

При этом Блинкен не уточнил, где вывесят флаг — снаружи или внутри здания Госдепа. Отмечается, что «прогрессивный» флаг, кроме цветов радуги, включает в себя черную и коричневую полосы как знак солидарности с афроамериканцами. Кроме того, на полотно нанесены желтый треугольник и фиолетовый круг: эти фигуры символизируют трансгендеров и интерсексуалов.

Ранее Минобороны США отказалось вывешивать флаги ЛГБТ-сообщества на военных базах. При этом в ведомстве подчеркнули, что решение «никоим образом не отражается на уважении и восхищении, которые мы испытываем ко всему нашему ЛГБТК+ персоналу в униформе и без нее».