Минобороны США отказалось вывешивать флаги ЛГБТ-сообщества на военных базах

Минобороны США отказалось вывешивать радужные флаги ЛГБТ-сообщества на действующих военных базах. Об этом телеканалу CNN рассказал официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Он отметил, что военное ведомство продолжит придерживаться существующей политики, исключающей появления неофициальных флагов на своих объектах. При этом Кирби уточнил, что это решение «никоим образом не отражается на уважении и восхищении, которые мы испытываем ко всему нашему ЛГБТК+ персоналу в униформе и без нее».

Телеканал указал, что решение Пентагона не совпало с позицией Госдепа. Ранее глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен выдал общее разрешение диппредставительствам США поднимать радужный флаг на одном флагштоке с американским флагом.

4 мая лейтенант Военно-морских сил США Трэвис Экерс опубликовал фотографию первого в истории страны экипажа военного вертолета, полностью состоящего из открытых геев. Он назвал это событие «историческим моментом».

В январе президент США Джозеф Байден подписал указ, отменяющий ограничения на службу в армии США для трансгендеров. Барьеры были установлены предыдущей администрацией. Белый дом признал, что гендерная идентичность не должна становиться препятствием для воинской службы.