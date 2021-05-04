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Появилось фото первого в истории гей-экипажа в армии США

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Фото: Twitter-аккаунт @travisakers

Лейтенант Военно-морских сил США Трэвис Экерс опубликовал фотографию первого в истории страны экипажа военного вертолета, полностью состоящего из открытых геев. Снимок появился в Twitter-аккаунте Экерса.

«В пятницу произошел исторический момент. Впервые команда вертолета ВМС США полностью сформирована из геев», — подписал снимок автор твита. Запись набрала больше 24 тысяч лайков.

В январе президент США Джозеф Байден подписал указ, отменяющий ограничения на службу в армии США для трансгендеров. Барьеры были установлены предыдущей администрацией. Белый дом признал, что гендерная идентичность не должна становиться препятствием для воинской службы.

«Сила США заключается в их разнообразии», — говорилось в официальном заявлении администрации Байдена.

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