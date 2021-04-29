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Военный пилот-гей подал в отставку из-за розыгрыша сослуживцев с жестким порно

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Адам Адамски
Адам Адамски
Фото: Адам Адамски

Пилот военно-морской авиации США и открытый гей подал в отставку из-за травли сослуживцев. Об этом сообщает KPBS.

Лейтенант Адам Адамски отслужил в Военно-морских силах шесть лет. Он заявил, что большую часть этого срока чувствовал поддержку окружающих и не ощущал неудобств из-за своей ориентации. Однако в ноябре 2019 года сослуживцы организовали для Адамски оскорбительный розыгрыш. На вечеринке после бала в честь дня рождения Морской пехоты Западного побережья они развесили по комнате форму пилота и закрепили в дверном проеме телевизор, на котором включили жесткое гей-порно.

Поначалу Адамски не хотел заявлять о случившемся руководству, но поддался на уговоры неравнодушных товарищей. Он желал поговорить с ответственными за розыгрыш и получить личные извинения. Однако, когда виновные были выявлены, они отказались от диалога, и ситуация не была решена.

«Я больше не чувствую себя эффективным лидером, офицером. Я больше не чувствую себя частью армии. Я чувствую себя изолированным», — отметил пилот. Он подчеркнул, что хотя армейский принцип «Не спрашивай, не говори» формально был отменен, многие военнослужащие США с нетрадиционной сексуальной ориентацией все еще ощущают притеснение и дискриминацию.

В итоге Адамски принял решение об увольнении. Помимо розыгрыша на решение завершить карьеру в ВМС повлияло и ДТП, в которое он попал весной 2020 года.

«Не спрашивай, не говори» — разговорное название закона, принятого в США в 1993 года. Он запрещал гомосексуалистам обоих полов служить в Вооруженных силах США, если они не скрывают свою ориентацию. Документ также запрещал военнослужащим задавать вопросы для выяснения сексуальной ориентации сослуживцев. 22 декабря 2010 года закон был отменен.

4 февраля 2021 года открытый гей впервые стал министром в США. Бывший кандидат на выдвижение в президенты от Демократической партии Пит Буттиджич занял пост министра транспорта.

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