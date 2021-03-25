Сенат США утвердил трансгендера на пост помощника министра

Сенат США утвердил женщину-трансгендера Рейчел Левин на пост помощника министра здравоохранения страны. Об этом свидетельствуют результаты голосования, передает РИА Новости.

Отмечается, что Левин стала первым трансгендером в США на таком высоком посту. О том, что президент США Джо Байден назначит помощником министра здравоохранения медика Рейчел Левин, сообщалось еще в январе. До того как получить предложение о высоком посте, Левин возглавляла систему здравоохранения штата Пенсильвания по назначению губернатора-демократа и руководила борьбой с пандемией коронавируса в этом штате.

Рейчел Левин в прошлом идентифицировала себя как мужчину, была жената и имела двоих детей. Однако в 2011 году она сменила пол, а еще через два года развелась.

В ноябре первого в истории трансгендера избрали в Сенат США. Законодателем в штате Делавэр стала Сара Макбрайд.