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Трансгендерам захотели разрешить участие в женских соревнованиях в США

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Фото: Pat Eaton-Robb / AP

В США захотели разрешить трансгендерам участвовать в женских соревнованиях, пишет Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS Media).

Для этого уже создали рабочую группу, в нее вошли олимпийские чемпионки и руководители. Ее задача — «найти пути защиты девочек и женщин» и позволить трансгендерам принимать участие в женских состязаниях.

В официальном заявлении группа указала, что в США долгое время спорят по поводу возможности участия трансгендеров в женских соревнованиях. Оппоненты указывают на то, что «трансгендерные девушки — это "мальчики"», и, таким образом, обладают некоторыми преимуществами физической подготовки. Другие настаивают на том, что трансгендеров следует привлекать к участию в женских соревнованиях. При этом они не учитывают их физических особенностей, указывает группа.

«Мы просим администрацию [президента США Джо] Байдена и Конгресс принять этический и научно обоснованный подход к защите девушек и женского спорта», — говорится в заявлении.

В июле 2019-го штангистка-трансгендер из Новой Зеландии Лаурель Хаббард стала объектом критики ряда общественных организаций. Отмечалось, что, будучи официально женщиной, она «пользуется физическими преимуществами», которые имеются у мужчин.

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