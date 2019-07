Женский спорт призвали защитить после победы штангистки-трансгендера

Штангистка-трансгендер из Новой Зеландии Лаурель Хаббард, в середине июля выигравшая две золотых медали на Тихоокеанских играх в Самоа, стала объектом критики ряда общественных организаций. Об этом пишет Reuters.

Десять лет назад Хаббард сделала операцию по смене пола, до этого она также занималась тяжелой атлетикой. В результате на женских соревнованиях в Самоа штангистка завоевала два золота и одно серебро, что возмутило организации Speak Up For Women и Fair Play for Women. Первая призвала «защитить женский спорт», вторая попросила спортивных чиновников «проснуться».

Материалы по теме Мужская сила Она дважды победила на Олимпиаде. Но весь мир сомневается, женщина она или мужчина

Критики Хаббард указывают, что она, будучи официально женщиной, пользуется физическими преимуществами, которые, согласно исследованиям ученых, имеются у мужчин. Международный олимпийский комитет (МОК) в 2015 году ввел правило, согласно которому любой трансгендер может участвовать в женских соревнованиях, если уровень тестостерона в его организме не превышает допустимое значение. Таким образом, Хаббард сможет выступить на Олимпийских играх 2020 года.

Споры вокруг Хаббард возникли еще в апреле 2018 года, когда она принимала участие в Играх Содружества и считалась одной из главных фавориток соревнований, однако травмировала локоть и не смогла завоевать медали.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!