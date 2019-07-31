Женский спорт призвали защитить после победы штангистки-трансгендера

Штангистка-трансгендер из Новой Зеландии Лаурель Хаббард, в середине июля выигравшая две золотых медали на Тихоокеанских играх в Самоа, стала объектом критики ряда общественных организаций. Об этом пишет Reuters.
Десять лет назад Хаббард сделала операцию по смене пола, до этого она также занималась тяжелой атлетикой. В результате на женских соревнованиях в Самоа штангистка завоевала два золота и одно серебро, что возмутило организации Speak Up For Women и Fair Play for Women. Первая призвала «защитить женский спорт», вторая попросила спортивных чиновников «проснуться».
Критики Хаббард указывают, что она, будучи официально женщиной, пользуется физическими преимуществами, которые, согласно исследованиям ученых, имеются у мужчин. Международный олимпийский комитет (МОК) в 2015 году ввел правило, согласно которому любой трансгендер может участвовать в женских соревнованиях, если уровень тестостерона в его организме не превышает допустимое значение. Таким образом, Хаббард сможет выступить на Олимпийских играх 2020 года.
Споры вокруг Хаббард возникли еще в апреле 2018 года, когда она принимала участие в Играх Содружества и считалась одной из главных фавориток соревнований, однако травмировала локоть и не смогла завоевать медали.