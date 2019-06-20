Дисквалифицированная бегунья оказалась мужчиной

Кенийская бегунья Шиейс Чепкосгей, дисквалифицированная в 2017 году за использование допинга, оказалась мужчиной. Об этом сообщает газета Nairobi News.

По информации издания, спортсменку арестовали за то, что она выдавала себя за медсестру в одной из больниц Кении. Когда ее привезли в камеру предварительного заключения, выяснилось, что на самом деле она является мужчиной. Медицинская проверка подтвердила пол Чепкосгей.

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«Да, на самом деле я мужчина. Однако, когда я захотел заниматься профессиональным спортом, то в документах написал, что являюсь женщиной», — рассказала задержанная.

В 2017 году Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) дисквалифицировала спортсменку на четыре года за использование тестостерона, андростерона и этиохоланона. Ее результаты были аннулированы.

3 июня 2019 года двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров, южноафриканка Кастер Семеня отстояла право на повышенный тестостерон. Из-за характерного для мужчин телосложения и низкого голоса южноафриканка была вынуждена пройти тест, чтобы подтвердить, что биологически она является женщиной.

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