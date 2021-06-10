Проповедник назвал гомосексуальность мерзостью и был арестован

В британском городе Лидс христианский проповедник назвал гомосексуальность «мерзостью в глазах Бога» перед толпой, после чего был задержан полицией. Об этом сообщает Express.

Мужчина начал выкрикивать обвиняющие лозунги в адрес ЛГБТ-сообщества на улице. «В Библии сказано, что если мужчина возляжет с мужчиной, как с женщиной — это мерзость», — заявил проповедник. Он добавил, что однополые отношения двух женщин — «неестественная и гнусная страсть».

Вскоре вокруг мужчины собралась толпа, которая встала на защиту гомосексуалистов. Местные жители отметили, что проповедник не в первый раз позволил себе «оскорбительное поведение» в отношении ЛГБТ-сообщества. Прохожие обратились в полицию и призвали офицеров арестовать «злоумышленника». На данный момент он находится под стражей.

4 июня стало известно, что минобороны США отказалось вывешивать радужные флаги ЛГБТ-сообщества на действующих военных базах. В ведомстве уточнили, что это решение «никоим образом не отражается на уважении и восхищении, которые мы испытываем ко всему нашему ЛГБТК+ персоналу в униформе и без нее».