Флот Норвегии поучаствовал в гей-параде и поднял радужный флаг

ВМС Норвегии поучаствовали в гей-параде, на некоторых кораблях подняли радужные флаги. Об этом пишет издание NRK.

Мероприятие прошло 12 июня в бергенском Бюфьордене. Отмечается, что лодочный парад — это фактически альтернатива традиционному пешему гей-параду. В последний раз его проводили в 2019 году, но потом переносили из-за эпидемиологической ситуации в мире.

Флот Норвегии предоставил участникам парада семь судов. Радужный флаг впервые взвился на их мачтах.

«Прошлый год был странным. Но нам наконец-то выпала возможность нормально отпраздновать этот день», — рассказал изданию Кристиан Хауген, находившийся на борту корабля «Рюгеркруиз». Мужчина отметил, что ходить по палубе на высоких каблуках непросто.

«У ВМС есть традиция общаться сигнальными флагами. Сегодня мы показываем, что участвуем в борьбе за разнообразие. Во флоте могут служить все вне зависимости от происхождения и ориентации», — отметил глава ВМС Руне Андерсен.

В середине мая организаторы гей-парада, проходившего в Нью-Йорке, объявили о запрете участвовать в шествиях для сотрудников полиции. Участников-полицейских не будут пускать на такие события по крайней мере до 2025 года. Тех офицеров, которые охраняют парад, просят держаться от него на расстоянии как минимум одного квартала и вмешиваться только при крайней необходимости.