Полицейских не пустили на гей-парад

Организаторы гей-парада, проходящего в Нью-Йорке, объявили о запрете участвовать в шествиях для сотрудников полиции. Об этом сообщает издание The Hill.

Участников-полицейских не будут пускать на такие события по крайней мере до 2025 года включительно. Тех офицеров, которые охраняют парад, просят держаться от него на расстоянии как минимум одного квартала и вмешиваться только при крайней необходимости.

Организаторы объясняют, что такое решение принято ради того, чтобы обеспечить ощущение безопасности для всех представителей секс-меньшинств на параде.

«NYC Pride старается создавать более безопасные пространства для ЛГБТКИА+ сообществ и представителей этнических меньшинств в то время, когда насилие против маргинализованных групп, особенно этнических меньшинств и трансгендеров, продолжило расти», — говорится в официальном заявлении ЛГБТ-группы.

Объединение нью-йоркских полицейских нетрадиционной ориентации возмутилось таким ходом и подчеркнуло, что это противоречит идеям толерантности и инклюзивности.

В 2018 году гей-парад впервые согласовали в России — он должен был пройти в поселке Яблоневый Ульяновской области, где население составляло семь человек. В тот же день, когда об этом сообщили, стало известно, что власти отозвали свое разрешение.