Глава правящей партии Польши назвал ЛГБТ «угрозой цивилизации»

Председатель правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский назвал идеологию борьбы за права сексуальных меньшинств «угрозой для западной цивилизации», передает новостной портал Onet.

«С этим течением, которое в наше время так идет в атаку, нужно бороться — хоть и разумно. Это не значит, что не нужно бороться, или бороться с особой мягкостью, или без готовности использовать все доступные средства государства», — заявил Качиньский.

«Я за то, чтобы активно противостоять этим угрозам нашей цивилизации, потому что пассивная реакция всегда приводит к одному и тому же», — добавил он, приведя в пример Ирландию, которая ранее была религиозной католической страной, а теперь в ней властвует идеология ЛГБТ.

Польша известна неприятием нетрадиционной ориентации: она занимает последнее место по толерантности к ЛГБТ среди всех стран Евросоюза. 20 июля прошлого года в польском Белостоке неизвестные напали на гей-парад, были задержаны более 30 человек. Власти страны осудили насильственные действия.

Население Польши глубоко религиозно: согласно проведенным в 2011 году опросам, более 86 процентов населения страны исповедуют католицизм.