Полька добавила радугу на икону Богоматери и попала под арест

В Польше арестовали женщину, расклеившую в церковном приходе города Плок постеры, на которых нимб Богоматери был выкрашен в цвета ЛГБТ. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

Задержанную обвиняют в оскорблении чувств верующих. Если дело дойдет до суда, ей грозит до двух лет тюремного заключения. Сообщается, что постеры обнаружили еще в апреле, но сразу после их расклейки подозреваемая уехала из страны. По приезде ее задержала полиция.

В квартире 51-летней женщины провели обыск и обнаружили несколько десятков копий постера, за основу которого взята Ченстоховская икона Божией Матери, из-за темного оттенка лица названая Черной мадонной. Византийская икона считается чудотворной и является одной из главных святынь Польши. Она хранится в католическом монастыре Ясная Гора.

На событие отреагировал депутат польского сейма от правящей консервативной партии «Закон и справедливость» Йоахим Брудзински. Он назвал расклейку постеров культурным варварством и заявил, что «рассказывание сказок о свободе и толерантности не дает никому права задевать чувства верующих».

Население Польши глубоко религиозно: согласно проведенным в 2011 году опросам, более 86 процентов населения страны исповедуют католицизм.

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