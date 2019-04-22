Еврейский конгресс осудил сожжение чучела Иуды в Польше

Всемирный еврейский конгресс выразил протест из-за сожжения чучела Иуды в Польше. Об этом сообщает РИА Новости.
«Евреи глубоко обеспокоены призраком возрождения средневекового антисемитизма, который приводил к невообразимой жестокости и страданиям», — подчеркивается в заявлении организации. Там добавили, что надеются на помощь церкви в преодолении предрассудков, которые «являются пятном на добром имени Польши».
В организации озаботились тем, что сожженная кукла была изготовлена в виде стереотипного образа еврея. По этой причине исполнительный директор конгресса Роберт Сингер выразил негодование в связи с прошедшей манифестацией.
Традиция проводить сжигание чучела Иуды («суд над Иудой») существует в Европе с XVIII века. В наши дни обряд остается широко распространенным в Венесуэле, Мексике и Бразилии. В Польше его провели после десятилетнего перерыва в городе Прухник. Перед сжиганием макет апостола избивали палками и показательно пронесли по городу.
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