Еврейский конгресс осудил сожжение чучела Иуды в Польше

Всемирный еврейский конгресс выразил протест из-за сожжения чучела Иуды в Польше. Об этом сообщает РИА Новости.

«Евреи глубоко обеспокоены призраком возрождения средневекового антисемитизма, который приводил к невообразимой жестокости и страданиям», — подчеркивается в заявлении организации. Там добавили, что надеются на помощь церкви в преодолении предрассудков, которые «являются пятном на добром имени Польши».

В организации озаботились тем, что сожженная кукла была изготовлена в виде стереотипного образа еврея. По этой причине исполнительный директор конгресса Роберт Сингер выразил негодование в связи с прошедшей манифестацией.

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Традиция проводить сжигание чучела Иуды («суд над Иудой») существует в Европе с XVIII века. В наши дни обряд остается широко распространенным в Венесуэле, Мексике и Бразилии. В Польше его провели после десятилетнего перерыва в городе Прухник. Перед сжиганием макет апостола избивали палками и показательно пронесли по городу.

В конце марта клип Rammstein с узниками концлагеря вызвал возмущение в Германии.

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