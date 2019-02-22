В Польше объяснили «нацистский» конфликт с Израилем

Польша не приемлет явно политических заявлений из Израиля об участии всей нации в преступлениях нацистов. Об этом премьер-министр страны Матеуш Моравецкий рассказал в интервью Haaretz.

По его словам, ни у кого нет проблем с тем фактом, что в Польше, как и любом другом государстве, были отдельные преступники. «Но когда используются стереотипы о том, что "каждый поляк впитывал антисемитизм с молоком матери", то это не что иное, как расизм», — заявил глава правительства. Моравецкий считает, что подобное заявление мог сделать радикальный экстремист, но не министр иностранных дел.

Премьер также отметил, что кризис в отношениях Польши и Израиля не слишком глубокий. «Я понимаю, что в ходе избирательной кампании [к выборам 9 апреля] некоторые политики хотят попадать на первые полосы. Однако в целом мое правительство одно из самых произраильских в ЕС и ООН», — сказал он.

Моравецкий понадеялся, что в будущем израильские политики будут знать, как правильно реагировать, и страны вернутся к плодотворному сотрудничеству. При этом он добавил, что «только враги хороших польско-израильских отношений заинтересованы в том, чтобы сеять семена ненависти между нашими народами».

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18 февраля Варшава отказалась от участия в саммите Вишеградской четверки в Иерусалиме из-за слов исполняющего обязанности министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца о сотрудничестве поляков с нацистами. По его словам, «никто не пойдет на изменение подобной исторической правды», хотя в дипломатии всегда пытаются не обижать людей. «Как сказал [бывший премьер-министр] Ицхак Шамир — они впитывали антисемитизм с молоком матери», — добавил он.

До этого глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху также заявил о сотрудничестве поляков с нацистами во время Второй мировой войны. Однако после в Израиле пояснили, что скандал начался из-за неправильно переведенных слов: Нетаньяху говорил о небольшом числе поляков, в то время как СМИ некорректно сообщили о всем польском народе.

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