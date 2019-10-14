Европа заметила гомофобию и национализм в Польше

На выборах в Польше политики широко использовали риторику ненависти, разжигающую неприятие национальных и сексуальных меньшинств. Об этом заявил глава наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Ян Петерсен, сообщается на официальном сайте организации.

«Условия предвыборной кампании способствовали политической поляризации и враждебности. (...) использовалась националистическая и гомофобная риторика, язык ненависти, такие сообщения подстегивали негативные эмоции в адрес ЛГБТ-сообщества, нехристиан и национальных меньшинств», — сказано в отчете Петерсена. Как говорится там же, некоторые кандидаты давали избирателям обещания, связанные с перераспределением средств, что «стирает границу между государством и партией».

Наблюдатель также отметил активное участие в выборах Католической церкви страны и недостаточную представленность женщин среди кандидатов. Все это, по его мнению, «вызывает серьезную обеспокоенность в демократическом обществе».

По данным ТАСС, в результате выборов правящей с 2015 года консервативной партии «Закон и справедливость» не удалось удержать контроль над парламентом: она получила менее 45 процентов кресел, остальные достались оппозиционным силам — либеральной и праворадикальной.

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