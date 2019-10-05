Поляки заставили украинца съесть бандеровский флаг

Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко рассказал об инциденте с участием его соотечественника в Польше, в ходе которого его заставили съесть красно-черный флаг Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России). Об этом он написал в своем Facebook.

Политик описал ситуацию, когда поляки увидели украинские номера у автомобиля и пробили его колеса.

«Дождались, когда хозяин машины подойдет к ней, окружили его, заставили открыть двери, сказали водителю вытащить черно-красный флажок, взять в руки, поставили водителя на колени и заставили его съесть этот флажок», — рассказал он со ссылкой на слова своего знакомого украинца, проживающего в Польше.

По словам политика, водитель авто съел флажок и попросил прощения на русском языке, хотя номера машины были львовскими. Друг Журавко признается, что сам всегда говорит полякам, что приехал из России либо Белоруссии, чтобы не «выхватить по загривку».

Бывший депутат считает, что этот случай говорит об ухудшении отношения к украинцам в польском обществе.

В сентябре Украина и Польша подписали письмо о намерениях сотрудничества в сфере защиты прав граждан обеих стран. По словам украинского омбудсмена по правам человека Людмилы Денисовой, письмо направлено на «избежание ксенофобских настроений» и защиту трудовых прав украинских мигрантов в Польше. Отдельно Денисова указала на участившиеся случаи нападения поляков на украинских граждан, число которых за последние четыре года увеличилось с 30 до 190 эпизодов.

Один из последних инцидентов, о которых говорила Денисова, произошел 21 сентября. В польском городе Жоры группа местных жителей избила студента, предварительно убедившись в том, что он украинец. В сообщении, опубликованном на сайте польской полиции, говорится, что «злоумышленники избивали украинца даже тогда, когда он потерял сознание».

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