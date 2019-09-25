В населенном пункте Яворово Львовской области польский военнослужащий застрелил украинского солдата во время проведения стратегических учений. Об этом сообщает местное издание «Ратуша» со ссылкой на сообщение Национальной полиции. На момент публикации материала ссылка на сообщение о происшествии на сайте госведомства была недоступна.

Информация о происшествии поступила в Яворовское отделение полиции утром 25 сентября. Возле кафе в селе Старычи было найдено тело мужчины с огнестрельным ранением. От полученных травм он скончался на месте. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, погибший — 37-летний военнослужащий 184 учебного центра Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В убийстве украинца подозревается польский военнослужащий. В настоящий момент он не задержан. По факту умышленного убийства возбуждено уголовное дело.

В середине сентября во Львовской области стартовали украинско-американские военные учения «Стремительный трезубец», которые ежегодно проходят с 1994 года. В нынешнем году в них принимает участие около 4 тысяч военнослужащих из 14 стран мира, в том числе из США, Канады, Великобритании, Молдовы, Грузии и Польши. Военные командно-штабные учения продлятся до 28 сентября.

Ранее сообщалось, что Украина и Польша подписали письмо о намерениях сотрудничества в сфере защиты прав граждан обеих стран. С украинской стороны его подписала омбудсмен по правам человека Людмила Денисова. Она заявила об участившихся случаях нападения поляков на украинских граждан за последние четыре года. Один из недавних инцидентов, о которых говорила Денисова, произошел 21 сентября. В польском городе Жоры группа местных жителей избила студента, предварительно убедившись в том, что он украинец.

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