Украина и Польша подписали антиксенофобский договор

Украина и Польша во вторник, 24 сентября, подписали письмо о намерениях по сотрудничеству в сфере защиты прав граждан обеих стран. Об этом сообщает «Укринформ».

Подписание документа состоялось в Варшаве. С украинской стороны его подписала омбудсмен по правам человека Людмила Денисова, а с польской — ее коллега Адам Боднар. Документ подразумевает, что правительства двух стран будут способствовать защите прав граждан Украины в Польше и поляков на Украине. По словам самой Денисовой, в первую очередь письмо направлено на «избежание ксенофобских настроений», а также на защиту трудовых прав украинских мигрантов в Польше.

Отдельно Денисова указала на участившиеся случаи нападения поляков на украинских граждан, число которых за последние четыре года увеличилось с 30 до 190. Боднар в ходе обсуждения этой темы призвал украинские власти проводить беседы с уезжающими в Польшу украинцами с целью объяснить им необходимость обращения в подобных случаях в правоохранительные органы.

Один из последних инцидентов, о которых говорила Денисова, произошел 21 сентября. В польском городе Жоры группа людей избила украинского студента, предварительно убедившись в том, что он является украинцем. В сообщении, опубликованном на сайте польской полиции, говорится, что «злоумышленники избивали украинца даже тогда, когда он потерял сознание». Этот случай также обсуждался на переговорах Денисовой и Боднара.

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