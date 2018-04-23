В польском лесу нашли труп участника АТО

В Польше нашли мертвым 23-летнего жителя украинского Дрогобыча Дениса Лучищака, принимавшего участие в антитеррористической операции (АТО) в Донецкой и Луганской областях. Об этом в своем Facebook сообщил бизнесмен Николай Депутат.

Как отмечается, Лучищак уехал в соседнюю страну, чтобы заработать деньги на обучение своей младшей сестры. Депутат указал, что тело украинца было найдено в лесу.

Причина смерти мужчины пока не названа. Ведется следствие.

В марте в польском Вроцлаве двое местных жителей совершили нападение на украинца из-за его национальности. Инцидент произошел в одном из городских трамваев. По информации Центра мониторинга проявлений расизма и ксенофобии, двое нападавших выкрикивали оскорбления в адрес украинца, а затем избили его. Пострадавшего обозвали «украинской шлюхой», «долбаным гомосексуалистом», а также рекомендовали вернуться на Украину.

20 февраля стало известно о жителе Польши, который избил двоих украинцев в автобусе в Варшаве. Нападение было совершено из-за национальности пострадавших, местный житель сопровождал свои действия требованиями к украинцам покинуть Польшу. Мужчина был задержан полицией за нападение на украинцев, отделавшихся синяками и травмами головы, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

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