Поляки приехали на Украину, потребовали местных женщин и избили украинцев

В украинском Львове несколько приехавших в город поляков избили местных жителей после того, как те сделали им замечание. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

Инцидент произошел 5 июля. «Со слов пострадавших, поляки требовали: украинских курв (kurwa, в переводе с польского — «шлюха» — прим. «Ленты.ру»), и когда им сделали замечание, они еще и избили тех людей, которые им сделали замечание», — поведал депутат.

Зинкевич подчеркнул, что поляки были задержаны и доставлены в отделение полиции, где на них составили протокол об избиении украинцев.

В мае «5 канал», принадлежащий президенту Украины Петру Порошенко, предупредил граждан страны об опасности разговоров на украинском языке в Польше. Отправившийся в соседнюю страну на заработки мужчина рассказал телеканалу, что его избили за то, что он разговаривал на родном языке. «Вечером я возвращался с пакетами из супермаркета и разговаривал с женой. Ребята, стоявшие возле супермаркета, услышали украинский язык, начали кричать вслед. Ну, знаете, такие их слова — kurwa, psia krew...» — рассказал украинец, которому в ходе того инцидента «потанцевали на голове».

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