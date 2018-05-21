Канал Порошенко поведал об опасности разговоров на украинском языке в Польше

В Польше наблюдается рост числа избиений приехавших в страну украинцев местными жителями. Об этом говорится в сюжете 5-го канала (принадлежит президенту Украины Петру Порошенко).

С журналистами телеканала пообщался украинец, отправившийся в соседнюю страну на заработки. Мужчина по имени Игорь рассказал, что его избили за то, что он разговаривал на украинском языке.

«Поехал в Польшу на строительство. Вечером я возвращался с пакетами из супермаркета и разговаривал с женой. Ребята, стоявшие возле супермаркета, услышали украинский язык, начали кричать вслед. Ну, знаете, такие их слова — kurwa, psiakrew...» — поведал он.

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По его словам, он хотел избежать конфликта и не реагировал на оскорбления в свой адрес. «Я обернулся, посмотрел на них. Их было где-то четверо. Но ничего не сказал, только прибавил ходу. Они пошли за мной. Где-то через секунд десять, я только услышал, как меня в спину толкнули. Пакеты разлетелись, и начали, как говорится, танцевать на голове», — рассказал украинец. Название населенного пункта, в котором произошел описанный случай, в материале не уточняется.

В Польше на регулярной основе происходят нападения на украинцев. 10 мая сообщалось о нападении группы поляков на троих украинцев в селе Глоскув, недалеко от Варшавы. Между приехавшими в страну украинцами и местным жителем произошла перепалка. На помощь поляку подоспели его знакомые, проломившие голову одному из украинцев, его друзьям удалось убежать.

В марте во Вроцлаве двое местных жителей совершили нападение на украинца в одном из городских трамваев. По информации Центра мониторинга проявлений расизма и ксенофобии, двое нападавших выкрикивали оскорбления в адрес украинца, а затем избили его.

20 февраля стало известно о жителе Польши, который избил двоих украинцев в автобусе в Варшаве. Нападение было совершено из-за национальности пострадавших, местный житель сопровождал свои действия требованиями к украинцам покинуть Польшу. Мужчину задержала полиция, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

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