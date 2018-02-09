Польского туриста на Украине заставили поднять флаг УПА

Материалы по теме «Остальных надо затерроризировать» Как украинские националисты подготовили и провели Волынскую резню

Владелец отеля в селе Микуличин Ивано-Франковской области Украины заставил туриста из Польши водрузить над зданием гостиницы красно-черный флаг Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России). Видеозапись опубликовал пользователь Facebook Богдан Бартків.

Перед этим поляк сам снял флаг УПА, висевший над балконом частного отеля наряду с государственным флагом Украины, что рассердило владельца гостиницы. Турист не хотел выполнять его требования, но украинец пообещал гостю позвать «атошников», и поляк был вынужден подчиниться.

Материалы по теме «Остальных надо затерроризировать» Как украинские националисты подготовили и провели Волынскую резню

Украинские пользователи соцсети поддержали действия хозяина отеля. «Думал поляк, что он здесь хозяин. А потом плачутся, что их украинцы бьют», — написал пользователь Facebook Сергей Кириленко. Некоторые юзеры оставили в комментариях к посту оскорбления в адрес поляков и Польши.

«Записал имена и фамилии тех, кто написал здесь что-то плохое о Польше и поляках. На работу в Польшу вы теперь не попадете, потому что список этих людей будет передан в министерство иностранных дел», — обратился к украинцам пользователь Kornel Stanisław.

2 февраля городской совет Тернополя решил поднимать флаг УПА во время торжественных и праздничных мероприятий наряду с государственным. Подобная мера стала ответом на подписанный президентом Польши Анджеем Дудой закон о запрете пропаганды «бандеровской идеологии» в Польше.

Он устанавливает уголовную ответственность за отрицание участия украинских националистов и членов украинских организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом, в преступлениях против поляков в период с 1925 по 1950 год. Нарушителям будет грозить штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Исключение делается лишь для художественных произведений и научных дискуссий.

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