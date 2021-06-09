В Чечне в «поп-ите» увидели пропаганду ЛГБТ

В Чечне проверят детскую игрушку-антистресс на предмет пропаганды ЛГБТ. Информационное агентство «Грозный-информ» направило запрос в республиканское управление Роспотребнадзора по поводу «поп-ита». Редакция просит уточнить, служит ли игрушка пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.

«Поп-ит» — это игрушка с большими резиновыми кнопками-пузырьками, которые при нажатии «лопаются». Психологи рекомендуют использовать ее для борьбы со стрессом. В агентстве утверждают, что «поп-ит» окрашен в цвета радуги и напоминает флаг представителей ЛГБТ-сообщества.

«Ребенок, который ежедневно играет с игрушкой, но не понимает ее истинного значения, может в один день узнать и понять, что на протяжении долгого времени это было рядом с ним, а значит, допускается в его обществе. В будущем он может начать лояльно относиться к ЛГБТ-движению, а этого никак нельзя допускать», — говорится в сообщении агентства.

Журналисты уточняют, что ЛГБТ-движение противоречит религии ислам и чеченскому менталитету, поэтому пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений в каком-либо виде «должна быть ликвидирована».

По информации «Грозный-информ», многие пользователи интернета также усмотрели в радужной расцветке «поп-ита» распространение взглядов ЛГБТ-сообщества.

Ранее Роспотребнадзор дал поручение научно-исследовательским институтам оценить влияние антистресс-игрушек на детей. Эксперты обратили внимание на популярность среди детей игрушек «поп-ит», «симпл-димпл», «сквиш» для сжимания или нажатия пальцем. В ведомстве отметили, что ранее подобные предметы использовались людьми с неврологическими расстройствами, у которых в состоянии стресса возникает потребность издавать щелкающие звуки и повторяющиеся движения в ответ на раздражитель.