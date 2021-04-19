Врач назвал альтернативу дешевым китайским игрушкам для детей

Детям не стоит покупать дешевые китайские игрушки, лучше выбирать отечественные товары без мелких деталей и приобретать их в крупных сертифицированных магазинах, заявил главный внештатный специалист-педиатр, главврач детской горбольницы имени Башляевой департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов, передает РИА Новости.

По его словам, при выборе детской игрушки нужно учитывать возраст ребенка, а также его способность осознанно ее использовать. «Наши отечественные игрушки проходят серьезный контроль, сертификат качества, все это регламентировано Роспотребнадзором. Можно выбрать любые игрушки — цельные зверушки, конструкторы с крупными деталями», — отметил специалист.

Игрушки с огромным количеством мелких деталей опасны для ребенка, поскольку их части могут попасть в организм. Такие игрушки, по его словам, можно давать только детям с 12 лет.

Он также напомнил, что на некоторые материалы у детей бывает аллергия, поэтому родители должны проверять, как пахнут плюшевые игрушки, из какого материала сделаны. «Игрушки лучше покупать не в киосках, не на рынках, а в крупных магазинах, сертифицированных, в которых это тщательно проверяется, но даже и там это нужно серьезно изучать, внимательно», — заключил Османов.

Ранее хирурги московской детской больницы №9 имени Сперанского достали из желудка ребенка 117 магнитных шаров. Он играл под присмотром сестры, а когда мать начала собирать игрушки, то обнаружила, что не хватает половины набора магнитного конструктора. Мальчика экстренно доставили в операционную, поскольку на снимке обнаружили, что в желудке собирается огромный ком из магнитных шариков.