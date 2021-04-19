Россия
 
Последние новости
В России спрогнозировали новые «удары» США
ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов в концлагерях Калининграда
Собака раскопала могилу в надежде воскресить своих щенков и попала на видео
Предсказан новый дефицит смартфонов
Украина обстреляла Донецк и Горловку из крупнокалиберных минометов
Российские дачники получат новую льготу
В России зарегистрировали экспресс-тест для привившихся от коронавируса
В посольстве Чехии в России оставят пять дипломатов
Российских школьников тайно поставили на учет к наркологу
Россияне захотели стать бизнесменами
Новости партнеров
Прослушать новость

Врач назвал альтернативу дешевым китайским игрушкам для детей

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Детям не стоит покупать дешевые китайские игрушки, лучше выбирать отечественные товары без мелких деталей и приобретать их в крупных сертифицированных магазинах, заявил главный внештатный специалист-педиатр, главврач детской горбольницы имени Башляевой департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов, передает РИА Новости.

По его словам, при выборе детской игрушки нужно учитывать возраст ребенка, а также его способность осознанно ее использовать. «Наши отечественные игрушки проходят серьезный контроль, сертификат качества, все это регламентировано Роспотребнадзором. Можно выбрать любые игрушки — цельные зверушки, конструкторы с крупными деталями», — отметил специалист.

Игрушки с огромным количеством мелких деталей опасны для ребенка, поскольку их части могут попасть в организм. Такие игрушки, по его словам, можно давать только детям с 12 лет.

Он также напомнил, что на некоторые материалы у детей бывает аллергия, поэтому родители должны проверять, как пахнут плюшевые игрушки, из какого материала сделаны. «Игрушки лучше покупать не в киосках, не на рынках, а в крупных магазинах, сертифицированных, в которых это тщательно проверяется, но даже и там это нужно серьезно изучать, внимательно», — заключил Османов.

Ранее хирурги московской детской больницы №9 имени Сперанского достали из желудка ребенка 117 магнитных шаров. Он играл под присмотром сестры, а когда мать начала собирать игрушки, то обнаружила, что не хватает половины набора магнитного конструктора. Мальчика экстренно доставили в операционную, поскольку на снимке обнаружили, что в желудке собирается огромный ком из магнитных шариков.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России годовалая девочка проглотила батарейку и попала в реанимацию
Московские хирурги достали из желудка мальчика 117 магнитных шаров
Тюменские врачи спасли проглотившего голову куклы ребенка