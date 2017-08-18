Тюменские врачи спасли проглотившего голову куклы ребенка

В Тюмени врачи спасли ребенка, проглотившего голову пупса. Об этом сообщается на сайте областного Департамента здравоохранения.

Как отмечается, деталь игрушки была довольно крупной — около пяти сантиметров в диаметре. Она полностью перекрыла просвет пищевода у входа в желудок. «Специальные гибкие щипцы и петли, при помощи которых извлекают инородные предметы, с круглой и гладкой головы куклы попросту соскальзывали. Работу медиков осложнял и вес игрушки, увеличившийся из-за скопившейся в полости изделия жидкости», — отмечается в сообщении.

Медики решили воздержаться от хирургического вмешательства. Инородный предмет извлекли при помощи вакуумного аспиратора и щипцов, пока ребенок находился под наркозом.

Отмечается, что с подобным случаем тюменские медики столкнулись впервые. Обычно дети глотают монеты, мелкие игрушки, бусины, кольца, булавки, флешки, колпачки от ручек и фломастеров и шурупы. Отмечается, что наибольшую опасность представляют проглоченные магниты и батарейки.

В марте 2016 года в Москве 87-летняя пенсионерка проглотила изумруд, чтобы он не достался родственникам после ее смерти. Женщина согласилась, чтобы гастроэнтеролог извлек драгоценность только после того, как ее напугали вероятностью заворота кишок и мучительной смерти.