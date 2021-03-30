В России годовалая девочка проглотила батарейку и попала в реанимацию

В Волгограде годовалая девочка проглотила батарейку, и она находилась в ее организме пять дней. В результате ребенок чуть не умер и попал в реанимацию, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на региональный комитет здравоохранения.

Маленькая россиянка, предположительно, достала небольшое круглое зарядное устройство из игрушки и проглотила. Несколько дней она вела себя как обычно, и родители ни о чем не подозревали, но на пятые сутки у девочки появились проблемы с дыханием и глотанием пищи, потом начался кашель. В тот же день мать отнесла ребенка в больницу. В ходе обследования медики обнаружили инородный предмет, который застрял между пищеводом и трахеей.

«За пять дней, что батарейка пробыла в организме малышки, образовался пролежень. И это еще больше усугубило ее состояние», — уточнили в облздраве.

Годовалую пациентку доставили в детское реанимационное отделение, где провели сложную операцию и достали батарейку. Сейчас девочка в тяжелом состоянии находится в реанимации. Ей предстоит длительное лечение в Москве.

В ноябре в Тюменской области медики достали из носа трехлетнего ребенка окислившуюся батарейку, которая разрушала слизистую и вызывала кровотечения.