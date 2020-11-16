Российский врач достал из носа ребенка окислившуюся батарейку

Отоларинголог из областной больницы №4 город Ишим, Тюменская область, достал из носа трехлетнего ребенка окислившуюся батарейку. Об этом сообщает Znak со ссылкой на пресс-служу больницы.

Родители привезли мальчика с жалобой на кровотечение из носа, но спустя пять минут осмотра, врач достал батарейку, которая успела окислиться. Она, по словам медиков, выделяла активные химические вещества, которые начали воздействовать на слизистую, разрушая ее и вызывая кровоточивость. Батарейка — одно из самых травматичных инородных тел в любом месте организма, отметил отоларинголог Александр Гартунг.

Ребенок чувствует себя хорошо, поскольку повреждение слизистой оказалось небольшим.

Ранее в одной из хабаровских больниц отказались помочь ребенку, который три недели проходил с батарейкой, застрявшей в носовой пазухе.