Вывернувший голову младенцу российский массажист объяснил произошедшее

Новосибирский массажист Михаил Махнев, неестественно вывернувший голову младенцу, зажав ее между колен, прокомментировал произошедшее в эфире телеканала НТВ.

По его словам, ролик опубликовали сразу после того, как он объявил о намерении открыть кабинет. «Там и не я и не ребенок. Там кукла, на которой обучают массажу. Звук наложен», — объяснил Махнев.

При этом телеканал нашел другие видеозаписи сеансов массажа россиянина, где он также поворачивает шею полугодовалой девочки, а затем крутит ее, словно куклу.

Массажист Игорь Новокриницкий заявил об опасности такого массажа, так как шея — самое нежное место у ребенка. «Это ужасно. Шею нельзя таким образом напрягать: там проходят жизненно важные сосуды и нервы», — объяснил он.

Такого же мнения придерживается педиатр, врач высшей категории Лина Мурадова. В разговоре с «360» она отметила, что подобным массажем ребенку можно причинить серьезные травмы. «Первый момент — ребенок кричит. Второй — массаж не соответствует возрасту ребенка: он слишком мал для этого. И третий момент — непонятная методика», — перечислила специалист смутившие ее моменты в ролике.

Ранее в сети появились кадры «экстремального» массажа. На распространенном ролике заметно, как 61-летний массажист на пенсии поворачивает голову грудника почти на 180 градусов, в это время ребенок громко кричит.

В Следственном комитете России начали проверку. По словам самого мужчины, подобные процедуры не опасны для ребенка, а таким способом он пытался исправить «кривошей» у новорожденного.