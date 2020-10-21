Российский массажист силой вывернул голову младенцу и попал на видео

Новосибирский массажист неестественно вывернул голову младенцу, зажав ее между колен. Видео процедуры опубликовал в YouTube «Прецедент ТВ».

На кадрах заметно, как 61-летний массажист на пенсии поворачивает голову грудника почти на 180 градусов, в это время ребенок громко кричит.

В Следственном комитете России начали проверку по факту размещения данной публикации в СМИ. По словам самого мужчины, подобные процедуры не опасны для ребенка, а таким способом он пытался исправить «кривошей» у новорожденного.

В декабре 2019 года подобный случай произошел в Красноярске. Массажистка-частница сломала семимесячному ребенку обе ноги. После сеанса у девочки поднялась температура, она не спала несколько суток и постоянно плакала, а ее правая нога перестала двигаться. В региональном Минздраве заявили, что нет профессии, которая называется «детский массажист», есть только детская сестра по массажу, и она должна иметь специальный сертификат, подтверждающий квалификацию.