В российской клинике ребенку с ДЦП сломали ногу во время массажа

Массажистка московской клиники сломала ногу 12-летнему мальчику из Курганской области, страдающему ДЦП. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец».

Первое время женщина узнавала, как дела у мальчика, покупала памперсы и пеленки, а затем перестала выходить на связь. Мать ребенка намерена подать гражданский иск в судебном порядке после результатов экспертизы.

Издание отмечает, что курс лечения проходил в частной клинике на Большой Марфинской улице летом 2019 года. Мать пострадавшего рассказала, что инструктором была дипломированная специалистка в области реабилитации больных детей. У мальчика тяжелая форма ДЦП и семья занимается его реабилитацией с 2007 года.

В московской клинике мальчик проходил повторный курс массажа — семья обращалась к той же специалистке в 2018 году. В 2019 году процедура отличалась от прошлогодней: мальчику пришлось пройти обследование и ЭКГ, и массаж делали в специальном костюме, который якобы поддерживает тело.

2 июля, на второй день курса, ребенок проходил очередной сеанс массажа. Во время процедуры, когда мальчика посадили в позу по-турецки, все услышали щелчок. Мать предположила, что произошел перелом ноги, однако специалист ее успокоила и сказала, что такие звуки — нормальное явление при массаже. Когда костюм начали снимать, мальчик закапризничал, а затем нога начала свисать и опухать. Ребенку диагностировали перелом бедренной кости, он перенес три операции на ноге.

В декабре 2019 года сообщалось, что в Красноярске массажистка-частница сломала семимесячной девочке обе ноги, правую — в трех местах. Ребенку пришлось накладывать гипс, родители намерены обратиться в полицию.

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