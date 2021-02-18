Московские хирурги достали из желудка мальчика 117 магнитных шаров

Хирурги московской детской больницы №9 имени Г.Н. Сперанского достали из желудка ребенка 117 магнитных шаров. Об этом сообщается на сайте столичного депздрава.

Годовалый ребенок играл под присмотром сестры, а когда мать начала собирать игрушки, то обнаружила, что не хватает половины набора магнитного конструктора. Мальчика экстренно доставили в операционную, поскольку на снимке обнаружили, что в желудке собирается огромный ком из магнитных шариков.

«К счастью, магнитные шарики, притянувшись друг к другу, не успели нарушить функцию желудка. После операции малышу назначили антибактериальную, инфузионную терапию», — заявил заведующий отделением гнойной хирургии №2 Нодари Зурбаев.

Ранее врачи детской окружной больницы Нижневартовска удалили из грудной клетки шестилетнего ребенка 20-сантиметровую опухоль. Мальчика ничего не беспокоило, однако при плановом осмотре УЗИ медики обнаружили огромную кисту в его груди.