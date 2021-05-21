Роспотребнадзор заинтересовался влиянием сквишей и симпл-димплов на детей

Роспотребнадзор дал поручение научно-исследовательским институтам оценить влияние антистресс-игрушек на детей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Эксперты обратили внимание на популярность среди детей игрушек «поп-ит», «симпл-димпл», «сквиш» для сжимания или нажатия пальцем. В Роспотребнадзоре отметили, что ранее подобные игрушки использовались людьми с неврологическими расстройствами, у которых в состоянии стресса возникает потребность издавать щелкающие звуки и повторяющиеся движения в ответ на раздражитель.

В апреле главный внештатный специалист-педиатр, главврач детской горбольницы имени Башляевой департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов рассказал, что детям не стоит покупать дешевые китайские игрушки, лучше выбирать отечественные товары без мелких деталей и приобретать их в крупных сертифицированных магазинах. По его словам, при выборе детской игрушки нужно учитывать возраст ребенка, а также его способность осознанно ее использовать. «Наши отечественные игрушки проходят серьезный контроль, сертификат качества, все это регламентировано Роспотребнадзором. Можно выбрать любые игрушки — цельные зверушки, конструкторы с крупными деталями», — отметил специалист.

В 2017 году Роспотребнадзор провел экспертизу спиннеров и обнаружил, что эти игрушки не влияют на психику детей, однако могут быть опасны из-за мелких деталей. Также там отметили, что повышенный интерес к игрушке носит кратковременный характер. Эксперты указывают, что спиннеры маленьким детям следует давать с осторожностью.