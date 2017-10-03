Роспотребнадзор признал спиннеры не влияющими на детскую психику

Роспотребнадзор провел экспертизу спиннеров и обнаружил, что эти игрушки не влияют на психику детей, однако могут быть опасны из-за мелких деталей. Об этом со ссылкой на данные ведомства во вторник, 3 октября, сообщает РИА Новости.

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«По результатам экспертизы установлено, что игрушка не несет ярко выраженных положительных или отрицательных качеств в плане воздействия на психику ребенка», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Также там отметили, что повышенный интерес к игрушке носит кратковременный характер. Эксперты указывают, что спиннеры маленьким детям следует давать с осторожностью.

18 июля Роспотребназдор сообщил о решении проверить влияние спиннеров на здоровье детей и возможные негативные последствия их использования. В ведомстве не рекомендовали приобретать игрушку с рук, а также посоветовали проверять ее на наличие сломанных частей. Кроме того отмечалось, что дошкольникам играть с ней лучше всего только под присмотром взрослых.

Спиннер — вращающаяся игрушка для снятия стресса с подшипником в центре и несколькими лопастями с утяжелителями. Весной 2017 года она приобрела необычайную популярность. В начале мая различные спиннеры занимали первые 20 позиций в списке бестселлеров отдела игрушек крупнейшего американского интернет-магазина Amazon.