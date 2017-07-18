Роспотребнадзор оценит влияние спиннеров на здоровье детей

Влияние спиннеров на здоровье детей и возможные негативные последствия их использования будут проверены Роспотребназдором. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Чиновники также указывают, что учли «тревогу родительского и преподавательского сообщества».

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Роспотребнадзор не рекомендует приобретать спиннеры с рук, а при покупке советует обращать внимание на резкий химический запах или повышенный шум при его вращении.

«Если с игрушкой играют дети, следует периодически проверять игрушку на наличие сломанных частей», — подчеркивают в надзорном ведомстве. Дошкольникам играть со спиннером рекомендуется только под присмотром взрослых.

Чиновники также собираются установить влияние этих игрушек на детскую психику, сообщает Национальная служба новостей (НСН). В беседе с радиостанцией президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный заявил, что никаких данных по поводу такого влияния в специальной литературе пока нет и «в профессиональном сообществе об этом не говорят».

