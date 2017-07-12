«Россия 24» заподозрила оппозицию в раскрутке спиннеров

Ведущий программы «Вести» на канале «Россия 24» заподозрил оппозиционеров в продвижении фиджет-спиннеров. На это в своем Twitter обратил внимание журналист Алексей Ковалев.

В новостном сюжете говорится о неожиданной популярности спиннеров, которые «уже не раз были замечены в руках представителей внесистемной оппозиции». Автор сюжета отметил, что игрушка появилась в России с опозданием и продавалась на митингах 12 июня. «Видеоблогеры за счет его продажи прямо в гуще событий получали, как утверждают, деньги для того, чтобы снимать новые ролики», — подчеркнул он.

При этом, по мнению сотрудника «России 24», ролики со спиннерами публикуются на каналах, которые «содержат много политики и привлекают потенциально протестную аудиторию».

Спиннер — популярная игрушка-антистресс. В сети спиннерам посвящено огромное количество шуток. Представители самого популярного порносайта PornHub рассказали, что фиджет-спиннер стал лидером среди майских запросов.