Хованский и Маликов покатались на волнах хайпа под летающими спиннерами

Скандальный стенд-ап комик Юрий Хованский совместно с популярным в сети певцом Дмитрием Маликовым представили промо-клип фестиваля VK Fest, который пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 16 июля. Ролик был опубликован в в группе во «ВКонтакте» VK Mobile.

На видео, которое за несколько часов набрало более 300 тысяч просмотров, Маликов с Хованским читают рэп на фоне летающих мемов и спиннеров, а также катаются на серфинге на волнах хайпа. «Хей, Юра, раньше я был нормальный артист: пел песни и ездил в туры. Но после совместки с тобой затянуло в вашу культуру», — зачитывает певец в начале ролика.

В мае Хованский и Маликов записали свой дебютный совместный клип под названием «Спроси у своей мамы». По сюжету музыкального ролика, блогер обращается к артисту с просьбой отвлечь внимание матери девушки на свидании.